Le RB Leipzig veut nommer Thierry Henry !

C’est une drôle de saison que vit le RB Leipzig. Le club allemand pensait avoir fait le plus dur en limitant la casse sur le mercato estival, en perdant certes Dani Olmo mais en conservant Xavi Simons, Benjamin Sesko et Lois Openda. Mais rien ne s’est déroulé comme prévu, entre une campagne de Ligue des Champions catastrophique qui a valu la tête de l’entraîneur Marco Rose et une saison de Bundesliga loin des objectifs rêvés, à savoir aller titiller le Bayern Munich.

Dès lors, la direction de Red Bull planche activement sur le nom du nouvel entraîneur. Oliver Glasner (Crystal Palace) et Cesc Fabregas (Côme) sont annoncés dans la short-list, mais ils sont accompagnés par un homme actuellement libre de tout contrat. Il s’agit de Thierry Henry. Comme l’annonce le Journal du Dimanche, l’ancien coach de Monaco a entamé des discussions avec le club allemand pour prendre le poste à l’issue de la saison actuelle !

Klopp valide la piste Henry

Thierry Henry retrouverait ainsi un club compétitif et surtout ambitieux, lui qui n’a plus entraîné depuis son aventure avec l’équipe de France espoirs, achevée par une médaille d’argent aux JO de Paris. Il collerait au profil recherché par les dirigeants de Red Bull, qui veulent un entraîneur au jeu offensif et qui donne sa chance aux jeunes talents.

De plus, Henry a gardé un excellent contact avec le patron du groupe autrichien Oliver Mintzlaff, après avoir évolué durant 4 saisons avec les New York Red Bull lors de sa fin de carrière de joueur. Dernier point positif, Jürgen Klopp, devenu le responsable football de la firme autrichienne, aurait validé la piste Henry. Une rencontre est ainsi prévue entre les deux parties pour évoquer les contours d’une future possible collaboration. Reste à savoir si le RB Leipzig sera alors qualifié en Ligue des Champions. Actuellement 4e de Bundesliga, il est sous la pression de ses nombreux poursuivants au classement.