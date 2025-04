Le Bayern a tranché pour l’avenir du flop Bryan Zaragoza

C’est peu de dire que Bryan Zaragoza aura été un échec sur toute la ligne au Bayern Munich. Recruté sous forme de prêt payant (4 M€) avec obligation d’achat à l’hiver 2024, l’ailier espagnol a donc été définitivement transféré de Grenade en juillet de la même année pour 13 M€ avant d’être immédiatement prêté du côté d’Osasuna. En Bavière, le joueur de 23 ans n’aura connu que 7 apparitions (171 minutes).

Rapidement le géant bavarois a compris que l’histoire se terminerait bien plus vite qu’en 2029, date de la fin du contrat du joueur. Celui-ci ne s’est jamais adapté à cette vie allemande et ne devrait pas avoir l’opportunité d’une seconde chance. D’après Bild, le Bayern Munich l’invitera à se trouver une nouvelle porte de sortie au mercato. Ses performances du côté d’Osasuna (22 matchs toutes compétitions confondues pour 1 but et 5 passes décisives) permettront à ses courtisans de savoir où il en est.