Kyliane Dong signe à Augsbourg

Enfin de contrat du côté de l’ESTAC, Kylian Dong vit ses dernières semaines au sein de son club formateur. Comme nous vous en informions ces derniers jours, l’ailier de 20 ans a signé en faveur d’Augsbourg, qu’il rejoindra à partir du 1er juillet. Il a paraphé un contrat jusqu’en 2030.

Révélé la saison passée, Dong (20 matchs toutes compétitions confondues, 1 but) n’a pas connu la même réussite dans cet exercice. Troyes a souhaité s’en séparer dès cet hiver et l’a mis plus ou moins de côté face à une situation contractuelle délicate. Il pourra se relancer durant sa première expérience à l’étranger.