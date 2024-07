Strasbourg tente de finaliser le transfert de Guela Doué mais…

Successeur désigné de Patrick Vieira sur le banc du Racing Strasbourg, Liam Rosenior a déjà du pain sur la planche pour dessiner les contours de la formation alsacienne qui va tenter de se maintenir en Ligue 1 cette saison. Si Habib Diallo est espéré sur le front de l’attaque, Strasbourg prospecte pour son futur latéral droit. Guela Doué (21 ans) fait office de priorité. Un accord entre Rennes et Strasbourg et entre l’agent du joueur et Strasbourg sont déjà actés comme révélé en exclusivité. Le latéral droit s’est d’ailleurs rendu sur place pour y passer sa visite médicale.

Mais certains détails doivent encore être réglés pour mener à bien l’opération. Si jamais Strasbourg ne boucle pas Guéla Doué, Loïc Désiré et ses équipes pourraient se rabattre sur l’international italien de l’AC Milan Davide Calabria (41 matches toutes compétitions confondues avec le club lombard dont 6 en Ligue des Champions). D’autres pistes sont encore actives.