Guéla Doué quitte Rennes pour Strasbourg

C’est un dossier qui a connu de nombreux rebondissements, mais qui touche à sa fin. Convoité par Galatasaray pendant quelque temps, Guéla Doué a finalement fait le choix de quitter Rennes pour Strasbourg. Ce jeudi, nous vous avions révélé qu’il avait déjà signé son contrat et passé sa visite médicale. Eh bien ce vendredi, Rennes a officialisé le départ de son arrière droit.

La suite après cette publicité

«Guéla Doué transféré au RCSA. Rouge et Noir formé au club, Guéla Doué aura gravi tous les échelons jusqu’à défendre nos couleurs en équipe première. Le SRFC tient à remercier Guéla et lui souhaite une belle réussite », peut-on lire dans le communiqué du club breton. Du haut de ses 21 ans, il s’en va donc vers un nouveau challenge alors que son frère, Désiré, est pisté par le Bayern Munich et le PSG.