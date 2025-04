Caen : le rétropédalage d’Alexandre Mendy sur Kylian Mbappé

Après la défaite du SM Caen sur le terrain du Paris FC le week-end dernier, l’attaquant Alexandre Mendy s’était montré critique à l’égard de la politique sportive et donc à la nouvelle direction sous Kylian Mbappé, devenu propriétaire du club via son fonds d’investissements Coalition Capital. Mais en conférence de presse, Mendy a tenu à faire son mea culpa avant un match décisif pour le maintien en Ligue 2 contre Metz, ce samedi.

La suite après cette publicité

«Mes propos ont été mal interprétés. Quand je dis on récolte ce que l’on sème, c’est ça, on ne fait pas de prépa, alors qu’on sait très bien comment peut se dérouler une saison. C’est une saison très compliquée. Je pars du principe que quand on ne se prépare pas bien, la saison risque d’être compliquée, surtout pour moi. Je connais mon corps (…) J’ai perdu énormément d’énergie en ce début de saison avec l’ancienne direction qui avait fait des choses qui ne m’avaient pas plu, un déménagement qui était bouclé, et c’est de ça que je parle quand je parle d’énergie», a-t-il expliqué en conférence de presse.