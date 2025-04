Kylian Mbappé peste contre ses coéquipiers d’attaque, Désiré Doué met toute l’Europe à ses pieds

Kylian Mbappé se sent seul

Kylian Mbappé porte le Real Madrid presque à lui seul, avec 12 buts lors des 10 dernières journées, atteignant déjà les 33 réalisations de Cristiano lors de sa première saison. Pourtant, selon AS, il déplore le manque de soutien offensif de Vinicius et Rodrygo, en net recul en 2025. Rodrygo est muet depuis neuf journées, tandis que Vinicius n’a inscrit que deux buts cette année. Ce déséquilibre fragilise Madrid, désormais obligé de gagner le Clásico pour espérer conserver son titre. « Mbappé est trop seul », glisse-t-on dans l’entourage du club. Il faudra vite régler ce problème pour les grandes échéances qui vont suivre cette saison.

Désiré Doué concurrence Lamine Yamal

Désiré Doué ne cesse de faire parler. Et le journal L’Equipe lui a consacré un article qui souligne à quel point le talent français a mis l’Europe à ses pieds, grâce à ses dernières performances. En l’espace de quelques mois, il s’est imposé comme l’un des meilleurs jeunes talents européens, devenant le joueur né en 2005 le plus valorisé au monde, en étant estimé à 60 M€ selon Transfermarkt. Doué brille par sa polyvalence, sa maturité et un caractère fort qui ont rassuré les recruteurs. Il s’est forgé une place dans l’élite européenne aux côtés de jeunes comme Kobee Mainoo ou Arda Güler. En course pour le Trophée Kopa, il rivalise même avec des prodiges nés en 2007 comme Yamal ou Cubarsi. Il fait d’ailleurs partie des éléments les plus productifs parmi les joueurs du top 5 européen nés en 2005 ou après, toutes compétitions confondues. 21 buts et passes décisives, derrière les 30 de Lamine Yamal. C’est aussi 2,9 dribbles réussis toutes les 90 minutes, 2e derrière Yamal (4,6).

Des images truquées sur le tur au but de Julian Alvarez

L’Union Internationale des Clubs de Supporters de l’Atlético de Madrid a publié un rapport accusant l’UEFA de manipuler les images du tir au but annulé de Julián Álvarez lors du match contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Le rapport met en évidence plusieurs anomalies, telles que des incohérences dans les métadonnées, des altérations d’images et l’absence de son dans la vidéo officielle. Ces éléments suggèrent un post-traitement de la vidéo, remettant en cause son authenticité. Les supporters demandent des explications publiques de l’UEFA et menacent de saisir la justice si la situation n’est pas clarifiée.