Bayern Munich : terrible verdict pour Jamal Musiala !

Un coup dur pour le Bayern. Jamal Musiala a été victime d’une blessure aux ischio-jambiers lors du match contre Augsbourg (3-1), ce qui le contraindra à manquer environ huit semaines de compétition, selon les informations de Sky Sport. Cette blessure survient à un moment crucial pour le Bayern Munich, qui se prépare à affronter l’Inter Milan en quart de finale de la Ligue des Champions. L’absence de Musiala pourrait donc avoir un impact majeur sur les chances du club bavarois dans cette compétition.

La suite après cette publicité

Buteur en première mi-temps, Musiala a dû sortir à la 54e minute, remplacé par Thomas Müller, qui a quant à lui, annoncé son départ du club l’été prochain. Dès les premières observations sur la nature de la blessure, Max Eberl, directeur sportif du Bayern, a confirmé que la situation n’était pas rassurante. «La blessure de Jamal Musiala n’est malheureusement pas de bon augure», a-t-il déclaré.

Un retour pour la Coupe du Monde des clubs ?

Musiala espère ainsi pouvoir revenir en fin de saison, avec l’objectif de participer à une éventuelle finale de la Ligue des Champions ou au Final Four de la Ligue des Nations. Cependant, l’étendue de la blessure doit encore être déterminée. Le milieu offensif du Bayern Munich pourrait revenir plus tard dans la compétition, mais pour le moment, l’équipe devra faire sans lui. La Coupe du Monde des clubs, qui débutera le 14 juin prochain, serait un objectif plus réalisable pour le joueur.

La suite après cette publicité

L’absence de Musiala vient alourdir une liste déjà bien fournie de blessés au Bayern, incluant Neuer, Upamecano, Davies, Ito, Coman et Pavlovic. Malgré cette cascade de blessures, Max Eberl refuse de s’en servir comme excuse, affirmant que d’autres joueurs doivent se montrer à la hauteur. Il rappelle que, même sans Musiala, le Bayern reste capable de l’emporter. Réponse mardi prochain face à l’Inter Milan pour déterminer l’avenir immédiat du Bayern et la suite de sa saison.