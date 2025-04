Thomas Müller confirme son départ du Bayern Munich

Thomas Müller a confirmé officiellement, ce vendredi 5 avril, qu’il quittera le Bayern Munich à la fin de la saison. À 35 ans, le milieu offensif emblématique du club bavarois aurait souhaité poursuivre l’aventure encore une année, mais le club ne lui a pas proposé de prolongation. « J’aurais aimé continuer, mais je respecte la décision », a-t-il déclaré avec émotion dans un post sur les réseaux sociaux, actant ainsi la fin d’une ère à l’Allianz Arena.

La suite après cette publicité

Formé au Bayern et pilier de l’équipe depuis 2009, Müller a tout remporté avec son club : 12 titres de Bundesliga, 2 Ligues des champions, 6 Coupes d’Allemagne et un Mondial des clubs. Connu pour son intelligence de jeu, son sens du placement unique et son humour décalé, le milieu offensif ou attaquant laisse derrière lui une empreinte indélébile dans l’histoire du club. Reste désormais à savoir si cette page se refermera sur une dernière aventure ailleurs, ou sur une retraite bien méritée.