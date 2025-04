PSG : quand les recruteurs ne croyaient pas en Désiré Doué

Étincelant avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, ou il compte déjà quelques prestations de références à 19 ans, Désiré Doué est le nom sur toutes les lèvres partout en Europe. Une trajectoire qui n’était pas du tout prévue. «Chez les jeunes, on fondait beaucoup d’espoirs sur Mathys Tel chez les 2005 en France. Doué n’existait pas autour de Tel, tellement il était une évidence. Mais est-ce qu’aujourd’hui ce sont les évidences qui réussissent le plus ?» a expliqué un recruteur français à L’Equipe.

Un scout international s’est lui montré plus dur avec l’ancien Rennais, expliquant que beaucoup de ses collaborateurs ne croyaient pas en l’homme au-delà du joueur. «Désiré, C’était une interrogation chez beaucoup de scouts. Parfois, chez les jeunes ou quand il a commencé en professionnel, il a eu des attitudes qui pouvaient faire craindre des problèmes. Mais il a une telle force de travail et une telle personnalité qu’il a réussi à transformer ça en force. Il dégage quelque chose de fort et ça fait la différence au moment de faire des choix, à talent égal.» De quoi s’offrir une place de titulaire au sein de l’attaque ultra-concurrentielle du Paris Saint-Germain ?