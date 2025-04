Le président de la commission de discipline répond à Véronique Rabiot

Ce mercredi, la commission de discipline a tranché suite aux insultes proférées par le Virage Auteil à la famille d’Adrien Rabiot lors du Clasico entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Avec une fermeture partielle du virage pendant un match et 20 000 euros d’amende, le PSG fait face à une sanction bien trop légère pour Véronique Rabiot, mère et agente de l’ancien joueur de la Juventus et du PSG.

Sur le plateau de L’Equipe, le président de la commission Sébastien Deneux a répondu, expliquant que «le principe essentiel qui guide toutes les décisions de la commission, c’est celui de la proportionnalité. Si on revient sur le cas de madame Rabiot, qui parle sous le coup de l’émotion, certes la banderole était nauséabonde mais ça n’est pas notre sujet premier. Notre sujet à nous, c’est d’évaluer la responsabilité du Paris Saint-Germain. Et ce qu’on a constaté, c’est qu’avant le match le club a fait énormément d’effort pour qu’il y ait le moins d’incident possible.»