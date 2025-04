Fenerbahce : la sanction de José Mourinho est tombée

José Mourinho a encore fait l’actualité en Turquie. Lors du quart de finale de Coupe de Turquie entre Galatasaray et Fenerbahce, remportée par Galatasaray, une bagarre générale a éclaté entre les deux clubs stambouliotes, mettant notamment en scène José Mourinho, qui s’est illustré en pinçant le nez de son homologue Okan Buruk.

Ce samedi, le Conseil de Discipline du Football Professionnel de Turquie a annoncé les sanctions infligées pour les incidents survenus entre Galatasaray et Fenerbahçe. Et parmi les sanctionnés, 2 membres de Galatasaray ont été sanctionnés et 6 parmi ceux de Galatasaray dont José Mourinho, qui a écopé de trois matches de suspensions. Selon la presse locale, les Bleu marine et Jaune feront appel auprès du conseil d’arbitrage des sanctions imposées.