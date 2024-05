Juve : le message touchant d’Adrien Rabiot à Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri n’est plus l’entraîneur de la Juventus Turin. Licencié par le club turinois quelques heures après la victoire des siens en Coupe d’Italie face à l’Atalanta (1-0), le technicien de 56 ans a payé son comportement lors de la finale mais aussi ses récents résultats. Si des «comportements non compatibles avec les valeurs du club turinois» ont notamment été évoqués pour justifier ce départ, l’Italien a, malgré tout, pu compter sur le soutien de certains joueurs, à commencer par Adrien Rabiot.

«On se souviendra de vous comme de l’un des entraîneurs les plus titrés de l’histoire de la Juventus. Vous méritiez un adieu différent. Merci pour tout 'Mister’ et bonne chance», a ainsi commenté l’international français, qui disputera l’Euro 2024 avec les Bleus, sur ses réseaux sociaux. Pour rappel, l’ancien milieu de terrain du PSG est en fin de contrat avec la Juve et rien n’a encore été officiellement annoncé quant à une possible prolongation…