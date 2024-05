Ligue 2 : le programme des barrages est connu

Le championnat de Ligue 2 s’est terminé hier soir avec la 38e et dernière journée de la saison. Alors qu’Auxerre était déjà assuré d’être champion, Angers a décroché le second ticket pour l’élite du football français. Les Angevins montent en Ligue 1 au détriment de Saint-Étienne, défait à Quevilly (2-1). Rodez et le Paris FC ont réussi à accrocher les deux places pour les play-offs de Ligue 2.

La suite après cette publicité

Avec une quatrième place acquise, c’est Rodez qui accueillera dans trois jours (mardi 21 mai) le premier match des play-offs face aux Parisiens. Le gagnant jouera ensuite vendredi prochain contre Saint-Étienne, dans son antre de Geoffroy-Guichard. Ce n’est qu’après que l’un de ces clubs de Ligue 2 affrontera le 16e de Ligue 1, probablement Metz, en double confrontation. Le barrage aller se jouera d’abord chez le club de Ligue 2 le jeudi 30 mai (20h30). Le match décisif aura lieu chez le 16e de Ligue 1, le dimanche 2 juin (17h) pour le dernier match du football français cette saison.