Noah Cadiou signe à Lorient

Lorient a officialisé ce vendredi la signature de Noah Cadiou. Dernièrement, nous vous informions de l’intérêt des Merlus pour le milieu de Rodez, l’un des meilleurs de Ligue 2 à son poste cette saison. Le joueur de 26 ans sort d’une saison à 33 matchs (6 buts et 4 passes décisives) et va donc découvrir la Ligue 1 en Bretagne. Il s’est engagé jusqu’en 2029.

«Le FC Lorient est heureux de vous annoncer aujourd’hui l’arrivée de Noah Cadiou, le milieu de terrain du Rodez AF, pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2029. Formé à l’Olympique Marcquois, puis passé par Boulogne sur Mer, le Red Star et Quevilly-Rouen, Noah compte aujourd’hui 65 matches de Ligue 2 et 85 en National pour un total de 13 buts marqués et 12 passes décisives délivrées», indique le communiqué de Lorient.