Ligue 2 : Angers remonte en Ligue 1, l’ASSE se loupe et passera par les barrages, Troyes en National

Ce vendredi soir, c’était multiplex de dernière journée en Ligue 2. Après un championnat de 38 rencontres animé, 17 équipes disputaient leur dernière rencontre de la cuvée 2023-2024. En effet, outre les trois barragistes pour la montée en Ligue 1 qui restaient à déterminer au coup d’envoi de ces rencontres, cette ultime journée avait des airs de vacances pour beaucoup de formations qui n’avaient plus rien à jouer. Ce n’était pas le cas pour Angers. En recevant Dunkerque, le club de l’Anjou avait une deuxième place, synonyme de montée immédiate dans l’élite, à sécuriser. Pour ce faire, une victoire était nécessaire pour la bande d’Alexandre Dujeux, sauf faux pas de l’ASSE.

Face à des Nordistes déjà maintenus, les Angevins n’ont pas trouvé la solution offensivement (0-0). Affichant pourtant une nette domination, ils se sont heurtés à des Dunkerquois solides et solidaires. Mais Saint-Etienne n’a pas su capitaliser sur ce faux-pas, ce qui assure à Angers un retour en L1, un an après sa relégation. Pouvant reprendre la deuxième place en cas de victoire, les Verts se sont de leur côté inclinés sur la pelouse de Quevilly-Rouen (2-1). Plus entreprenants en première période, les Ligériens se sont éteints lors du second acte et ont encaissé deux buts qui ont douché leurs derniers espoirs d’accession directe à la Ligue 1. Le but sur pénalty de Sissoko en fin de rencontre n’a rien changé (2-1, 89e). Les Stéphanois devront donc passer par les barrages pour remonter dans l’élite l’an prochain.

Rodez dépasse le Paris FC sur le gong

Les Stéphanois affronteront le vainqueur du barrage entre Rodez, quatrième, et le Paris FC, cinquième. Tenus en échec sur la pelouse de Bastia, les Franciliens ont vu les Ruthénois leur prendre la quatrième place au dernier moment. Désireux de faire une grande rencontre face à Ajaccio, ces derniers ont pris deux buts d’avance en seulement six minutes pour s’offrir une victoire aisée. Ainsi, ils recevront le Paris FC ce mardi à 20h30. Le gagnant de cette rencontre se déplacera à Saint-Etienne vendredi prochain. Dans les autres matches de la soirée, Auxerre a battu un Concarneau déjà condamné en prenant même le large en seconde période (4-1).

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Auxerre 74 38 36 21 11 6 72 36 2 Angers 68 38 14 20 8 10 56 42 3 ASSE 65 38 17 19 8 11 48 31 4 Rodez 60 38 11 16 12 10 62 51 5 Paris FC 59 38 7 16 11 11 49 42 6 Caen 58 38 6 17 7 14 51 45 7 Laval 55 38 -5 15 10 13 40 45 8 Amiens 53 38 0 12 17 9 36 36 9 Guingamp 51 38 4 13 12 13 44 40 10 Pau 51 38 3 13 12 13 60 57 11 Grenoble 51 38 -1 13 12 13 43 44 12 Bordeaux 50 38 -2 14 9 15 50 52 13 Bastia 50 38 -4 14 9 15 44 48 14 Annecy 46 38 -1 12 10 16 49 50 15 Ajaccio 46 38 -11 12 10 16 35 46 16 Dunkerque 46 38 -16 12 10 16 36 52 17 Troyes 41 37 -7 9 14 14 42 49 18 QRM 38 38 -4 7 17 14 51 55 19 Concarneau 38 38 -18 10 8 20 39 57 20 Valenciennes 26 37 -29 5 11 21 25 54 Voir le classement complet

Contre Pau, Bordeaux s’est offert, sur ses terres, son quatorzième succès de la saison (3-1). Mené par Grenoble, Amiens a renversé la vapeur en seconde période grâce notamment à un grand Gaël Kakuta. Troyes et Annecy se sont neutralisés (1-1). Un nul qui condamne donc l’Estac à une descente en National, un an après avoir déjà quitté la L1. Laval s’est imposé sur la pelouse de Guingamp tandis que Caen s’est largement imposé face à la lanterne rouge Valenciennes grâce à un doublé de sa pépite Tidiam Gomis.

Les résultats de la soirée :

Angers 0-0 Dunkerque

QRM 2-1 Saint-Etienne : Soumano (63e), Coulibaly (81e) / Sissoko (89e, s.p.)

Troyes 1-1 Annecy : de Préville (31e) / Djoco (16e)

Rodez 2-0 Ajaccio : Haag (2e), Hountondji (6e)

Bastia 1-1 Paris FC : Alfarela (45+2e, s.p.) / Kolodziejczak (29e)

Grenoble 1-3 Amiens : Benet (45+3e, s.p.) / Kakuta (63e), Leautey (71e), Ikia Dimi (88e)

Auxerre 4-1 Concarneau : Onaiwu (41e, 63e, 80e), Hein (85e) / Moussiti-Oko (21e)

Guingamp 0-1 Laval : Cherni (45+3e)

Caen 3-0 Valenciennes : Gomis (23e, 64e), Mendy (85e, s.p.)

Bordeaux 3-2 Pau : Weissbeck (7e), Livolant (16e), Davitashvili (51e) / Mohamed (46e), Sylla (90+3e).