Real Madrid : l’agent de Luka Modrić confirme la tendance

C’est une nouvelle qui devrait réjouir les fans du Real Madrid. À l’approche d’une nouvelle finale de Ligue des Champions, Luka Modrić devrait prolonger son contrat d’une année supplémentaire. Le Ballon d’Or 2018, qui a un rôle différent cette année, souvent en sortie de banc, n’était pas forcément optimiste sur une prolongation de contrat jusqu’à présent. Mais ces derniers jours, les dirigeants madrilènes se sont activés sur le dossier. L’agent de Luka Modrić confirme que la prolongation est en bonne voie.

« Le plus probable est qu’il reste encore un an et qu’il continue à écrire l’histoire. Le Real Madrid est le meilleur club du monde et il est dirigé par le meilleur président de l’histoire du football. Luka Modrić est un supporter du Real Madrid, qui aime le club et le considère comme sa maison », a-t-il confié à Kooora.