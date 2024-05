BL : Francfort terrassé par Leverkusen malgré un Hugo Ekitike encore buteur

C’est devenu une vieille habitude depuis maintenant huit mois : Leverkusen n’a pas perdu ce week-end. Ce dimanche, les nouveaux champions d’Allemagne ont cogné Francfort dans les grandes largeurs (1-5), enchaînant ainsi un 48e match consécutif sans défaite. En première période, Granit Xhaka avait ouvert le score d’une merveilleuse demi-volée (12e, 0-1), avant que Hugo Ekitike n’égalise de la tête sur un service de Farès Chaïbi (32e, 1-1). Un but qui confirme d’ailleurs la bonne forme de l’ex-Parisien, déjà auteur d’un doublé face au Bayern Munich le week-end dernier.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Leverkusen 84 32 59 26 6 0 82 23 6 Francfort 45 32 1 11 12 9 48 47

Mais face au rouleau compresseur qu’est le Bayer Leverkusen cette saison, Francfort n’a fait que s’écrouler. Patrik Schick avait donné l’avantage à son équipe de la tête (44e, 1-2), avant que l’Argentin Exequiel Palacios ne s’invite à la fête sur penalty (58e, 1-3). En fin de match, l’inoxydable Jeremie Frimpong a inscrit son 9e but de la saison en Championnat à la suite d’un contre bien négocié par Hlozek, auteur de trois passes décisives. Victor Boniface a conclu le spectacle en inscrivant son 12e but en Bundesliga, sur penalty (89e). Grâce à ce succès, Leverkusen distance le Bayern Munich, battu par Stuttgart hier, à 15 unités. Francfort reste 6e et provisoirement qualifié en Ligue Europa.