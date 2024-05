Le Real Madrid cible un champion du monde argentin

Entre Liverpool et Alexis Mac Allister, l’histoire d’amour a commencé à deux cents à l’heure. Arrivé l’été dernier en provenance de Brighton pour plus de 40 millions d’euros, le champion du monde argentin s’est érigé au rang des meilleurs milieux de terrain de Premier League. Cette saison, il est d’ailleurs le troisième joueur le plus utilisé par Jürgen Klopp chez les Reds (3 430 minutes, juste derrière Virgil van Dijk et Luis Diaz).

Des performances qui lui valent aujourd’hui l’intérêt du Real Madrid, à en croire les informations de TyC Sports. La publication argentine précise qu’une telle arrivée ne pourrait se réaliser que dans un an, lorsque Toni Kroos et Luka Modric auront (probablement) quitté la capitale espagnole. Aujourd’hui, aucune offre du Real n’a donc été formulée, mais des échanges ont bien eu lieu entre les deux clubs. Auteur de 6 buts et 7 passes décisives en 45 matches cette saison, Mac Allister a une valeur marchande estimée à 70 millions d’euros d’après Transfermarkt.