Liverpool : l’irrésistible montée en puissance d’Alexis Mac Allister

Liverpool s’accroche à son fauteuil de leader et peut remercier Alexis Mac Allister ! À l’occasion de la 31e journée de Premier League, le club de la Mersey était aux prises avec Sheffield Utd. Pleinement impliqués dans la course au titre, les Reds étaient dans l’obligation de répondre par une victoire à Manchester City et Arsenal, tombeurs respectifs d’Aston Villa et de Luton Town la veille. Si sur le papier, cette opposition face à la lanterne rouge s’avérait être une simple formalité pour les Reds, la tâche s’est révélée ardue. Alors que les protégés de Jürgen Klopp ont rapidement mené les débats grâce à l’inévitable Darwin Nunez, auteur de son 11e but de la saison, ces derniers ont été repris en début de seconde période suite à une réalisation du malheureux Conor Bradley contre son camp.

Jürgen Klopp "Red dingue" d’Alexis Mac Allister !

Tandis que Sheffield Utd pensaient limiter la casse en accrochant un nul inespéré à Anfield, Liverpool, dos au mur, a puisé dans ses ressources pour se sortir du piège tendu par son adversaire. Symbole de la résilience des Reds, Alexis Mac Allister a montré la voie à ses partenaires. Bien inspiré aux abords de la surface adverse, l’Argentin décochait une frappe limpide et puissante qui venait nettoyer la lucarne d’Ivo Grbic. Auteur de son 5e but en 25 rencontres cette saison en championnat avec les Reds, le champion du monde 2022 aurait pu s’offrir un doublé si son coup franc n’avait pas heurté la transversale du portier adverse. Outre sa performance face au but, l’ancien joueur de Brighton a été précieux dans l’entrejeu. Au bon endroit au bon moment, le natif de Santa Rosa a éteint les attaques des Blades avec des interceptions propres tout en faisant parler sa créativité balle au pied pour lancer ses offensifs.

En outre, il a fait la différence quand son équipe était à la recherche d’un second souffle, ce qui lui a valu d’être encensé par son entraîneur au coup de sifflet final. «Je préférais que vous utilisiez tous vos yeux et que vous disiez simplement ce que vous voyez parce que c’est évident. C’est un joueur très important pour nous, un garçon merveilleux. J’ai rencontré son père après le match, il m’a dit 'merci’, j’ai répondu 'gracias’!… Un joueur merveilleux, un garçon merveilleux. Je suis vraiment heureux pour Liverpool de l’avoir eu», commentait Jürgen Klopp. En quête d’un nouvel élément pour étoffer son entrejeu, Liverpool a eu le nez creux en débauchant Alexis Mac Allister à Brighton, et ce, au nez et à la barbe des cadors européens. Arrivé sur la pointe des pieds dans le Sussex en 2019 en provenance des Boca Juniors, l’Argentin a vu sa cote de popularité grimper progressivement jusqu’à ce fameux Mondial 2022 remporté avec l’Albiceleste où il a littéralement crevé l’écran.

Avec Alexis Mac Allister, Liverpool a flairé la bonne affaire !

Arrivé chez les pensionnaires d’Anfield contre un chèque de 42 millions d’euros, Alexis Mac Allister se devait de répondre rapidement aux attentes compte tenu de la somme conséquente déboursée pour s’attacher ses services. Force est de constater qu’il a naturellement trouvé sa place dans l’effectif de Jürgen Klopp. Rouage essentiel du milieu de terrain à 3 du technicien allemand, l’Argentin de 24 ans brille de part sa qualité technique qui lui permet de bien conserver le ballon lors des phases de transition. Créateur, Mac Allister a la faculté de se projeter rapidement vers l’avant et n’hésite pas à prendre sa chance de loin dès qu’il en a l’occasion, preuve est en avec son but somptueux inscrit contre Sheffield Utd, en milieu de semaine. Au fil des semaines, le transfuge de Brighton a pris confiance et celle-ci s’est traduite par sa faculté à évoluer un cran plus bas, à l’image d’un vrai numéro 6, pour venir épauler sa défense en phase défensive. En outre, il a réussi à faire oublier Thiago Alcantara

«Son travail défensif a été très bon là où les gens doutaient de sa capacité à être défensif, mais je le préfère en tant que huit (milieu offensif ndlr). C’est un très bon joueur. En première mi-temps, il jouait six, mais nous savions que nous pouvions le déplacer un peu plus haut. Ensuite, il marque ce genre de but. Les deux plus beaux buts de la saison sont venus de lui (en référence au but de l’Argentin contre Fulham ndlr). Puis son coup franc juste après son but… Absolument fou, quel joueur», relevait Jürgen Klopp au micro de la BBC lors du succès face aux Blades. Symbole d’une véritable montée en puissance au cours des dernières semaines, Alexis Mac Allister est impliqué dans dix buts lors de ses dix dernières apparitions avec les Liverpuldiens (5 réalisations, 5 offrandes toutes compétitions confondues). Fort d’un bilan comptable de 7 passes décisives pour 6 buts toutes compétitions confondues depuis le début de saison, le métronome argentin sera l’un des joueurs à suivre sur cette fin de saison des Scousers. Ce dimanche, il aura l’occasion de briller à nouveau contre Manchester United, un choc comptant pour la 32e journée de Premier League. À noter qu’en cas de victoire, Liverpool retrouverait les sommets du championnat anglais.