Liverpool : Luis Diaz et Darwin Nunez non-convoqués contre l’AC Milan

L’été est décidément très agité à Liverpool. Après les arrivées de Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, les Reds veulent boucler plusieurs ventes pour valider leur dernière arrivée de taille : Alexander Isak, en provenance de Newcastle United. Et parmi les prétendants au départ, Darwin Núñez est sollicité pour quitter Anfield, tout comme Luis Diaz, qui discute actuellement d’un transfert avec le Bayern Munich.

La suite après cette publicité

Et les choses s’accélèrent pour les deux attaquants. En effet, alors que Liverpool dispute actuellement une tournée amicale de pré-saison et un premier match contre l’AC Milan, Luis Diaz et Darwin Núñez n’ont pas été convoqués et se dirigent donc vers un départ cet été. Pour rappel, Liverpool s’est déjà séparé de Jarell Quansah, Caoimhín Kelleher et Trent Alexander-Arnold.