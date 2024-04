PL : Liverpool a eu chaud mais enchaîne contre Sheffield

Après les victoires d’Arsenal et Manchester City ce mardi, Liverpool n’avait pas le droit à l’erreur face à Sheffield United. Les Reds, deuxièmes au coup d’envoi, pouvaient reprendre la tête en s’imposant face à la lanterne rouge de Premier League. Et tout commençait bien avec l’ouverture du score de Darwin Nunez après un petit quart d’heure de jeu. L’international uruguayen marquait là son 11e but en championnat et la formation de Jurgen Klopp pensait donc assurer la victoire avec ce seul but.

La suite après cette publicité

Pourtant, contre le cours du jeu, Sheffield finissait par égaliser au retour des vestiaires. Le malheureux défenseur anglais Conor Bradley marquait contre son camp après un long moment d’égarement dans la défense. Un but gag qui permettait aux Blades de limiter la casse et de revenir à trois points de Burnley 19e au classement. Du moins, sur le papier car il fallait ensuite tenir face aux nombreux assauts de Liverpool. Et cela n’a pas tenu car Alexis Mac Allister en avait décidé autrement. Le champion du monde argentin envoyait une frappe sèche dans la lucarne du portier adverse qui ne pouvait rien faire (2-1). Le but qui offrait les trois points aux Reds puisqu’en fin de match, Gakpo scellait la victoire (3-1). Liverpool s’en sort bien et reprend la tête de Premier League. La course au titre s’annonce épique au Royaume d’Angleterre…