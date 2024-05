Euro 2024 : Prime Video s’est renseigné pour les droits TV

Dans moins d’un mois, l’Euro va démarrer en Allemagne. TF1 et M6 (13 matchs dont la finale) co-diffuseront la compétition en clair, se déroulant du 14 juin au 14 juillet. Néanmoins, le diffuseur payant n’a pas encore été trouvé, même si beIN Sports semble tenir la corde dans ce dossier. Un concurrent pourrait jouer les trouble-fêtes : Prime Video.

La suite après cette publicité

La chaîne du groupe Amazon diffusera dimanche soir le dernier multiplex de la saison en Ligue 1, et son dernier multiplex tout court, étant donné qu’il s’agit du dernier événement diffusé par la chaîne concernant le championnat de France. Mais Prime Video compte bien continuer à proposer un contenu footballistique à ses abonnés. Selon les informations de RMC Sport, la plateforme a pris des renseignements auprès de l’UEFA et de l’agence CAA Eleven pour diffuser les matchs payants de l’Euro 2024. les prix seraient faibles et abordables pour la chaîne américaine. Affaire à suivre…