Man City : Erling Haaland répond à Roy Keane

Décidément, Erling Haaland et Roy Keane n’iront pas en vacances ensemble. Ce dernier n’appréciait pas forcément le père du Norvégien, Alfie, et s’était déjà accroché avec lui. L’ancien joueur de Manchester United n’épargne pas l’attaquant de City, et a déjà comparé Haaland à un joueur de quatrième division, et ne manque pas de commenter ses rencontres avec de l’ironie. Mais le joueur de 23 ans ne semble pas préoccupé par les déclarations de l’avant-centre des Skyblues.

La suite après cette publicité

«Je ne me soucie pas de cet homme», a-t-il indiqué à Sky Sport après son quadruplé inscrit face à Wolverhampton. Sur les réseaux, les supporters ont loué la réponse du Norvégien, concentré sur sa saison avec les Mancuniens.