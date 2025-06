Rayan Aït Nouri débarque à Manchester City

Nouveau renfort de poids pour Manchester City qui continue sa révolution. Après un hiver 2025 où les Mancuniens ont décroché les signatures de Nico Gonzalez (FC Porto), Omar Marmoush (Eintracth Francfort), Abdukodir Khusanov (RC Lens) et Vitor Reis (Palmeiras), cet été la bande à Pep Guardiola va enchaîner avec de nouvelles arrivées clinquantes.

Pour le secteur défensif les Anglais espéraient l’arrivée d’un nouveau latéral gauche. Un choix motivé par le repositionnement réussi de Josko Gvardiol au poste de défenseur central. Et si le nom de Milos Kerkez est sorti à un moment, la priorité concernait un autre joueur de Premier League. En effet, Rayan Aït Nouri (Wolverhampton) était ardemment souhaité par Manchester City.

Saison référence pour Rayan Aït Nouri

Le natif de Montreuil qui évolue en Premier League depuis désormais cinq saisons et son départ du SCO Angers pour le club basé au Molineux Stadium est monté en puissance au fil des années (135 apparitions, 9 buts et 15 offrandes). Des prestations appréciées chez l’international algérien (13 capes) qui sort d’un exercice canon (5 réalisations et 7 offrandes en 41 parties).

Fier de ce coup réalisé, Manchester City a annoncé la nouvelle, ce lundi, par le biais d’une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. «Manchester City est ravi d’annoncer la signature de Rayan Ait-Nouri en provenance des Wolverhampton Wanderers. L’arrière gauche de 24 ans a signé un contrat de cinq ans à l’Etihad Stadium, ce qui signifie qu’il restera au club jusqu’à l’été 2030», ajoute le communiqué.