Manchester City : les premiers mots de Rayan Aït Nouri

Devenu un latéral référencé en Premier League, l’Algérien Rayan Aït Nouri (24 ans) a officiellement franchi un nouveau cap. Ce lundi, Manchester City a ainsi officialisé son arrivée en provenance de Wolverhampton. Quelques minutes après cette annonce, l’Algérien a livré ses premières impressions. «Je suis très, très heureux et très fier de rejoindre Manchester City et ma famille est très fière aussi. C’est une très belle journée, et j’ai hâte de jouer avec ce maillot».

Et d’ajouter : «la décision a été facile. Mon choix s’est porté sur Manchester City au départ. J’ai dit à ma famille que je voulais jouer pour cette équipe, que j’aimais leur style de jeu. Je suis très heureux d’être ici, c’est un immense plaisir. Nous connaissons l’équipe et ils ont prouvé ces dernières années qu’ils étaient les meilleurs du monde. Les joueurs sont formidables, tout comme l’entraîneur. Ce sera un plaisir de m’entraîner avec Pep Guardiola. J’ai hâte. Je suis venu ici pour apprendre et montrer ce dont je suis capable, et je ferai de mon mieux…»