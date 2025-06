OL : les révélations croustillantes sur le transfert de Rayan Cherki à Manchester City

Depuis plusieurs jours, Foot Mercato vous informe en exclusivité sur le transfert de Rayan Cherki vers Manchester City. Un peu plus tôt ce lundi, nous vous révélions qu’un accord total avait été trouvé pour envoyer le jeune prodige lyonnais vers le nord de l’Angleterre. Ainsi, sauf énorme retournement de situation, Cherki va évoluer sous les ordres de Pep Guardiola du côté de l’Etihad Stadium la saison prochaine. Un mariage très excitant entre l’un des joueurs les plus créatifs du monde à l’heure actuelle et l’un des plus grands cerveaux de l’histoire du football. Une arrivée qui permettra également de savoir jusqu’où peut aller Rayan Cherki. Critiqué parfois trop durement par le passé à Lyon, le meneur de jeu de 21 ans a mis tout le monde d’accord cette saison.

Outre des statistiques brillantes (12 buts et 20 passes décisives en 44 matches), le numéro 18 des Gones a distillé du plaisir à chaque rencontre et s’est affirmé comme étant l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 sur le terrain. Devenu un leader respecté et respectable dans son club formateur, Cherki a été élu meilleur dribbleur de Ligue 1 et a remporté le titre de meilleur passeur de Ligue 1. Des performances phénoménales qu’il a également su retranscrire sur la scène continentale en Ligue Europa avec un titre de meilleur jeune et de meilleur passeur. Une incroyable cuvée récompensée par un premier rassemblement avec l’Équipe de France en juin. Brillant lors de son entrée face à l’Espagne avec un but et une passe décisive, le Lyonnais a marqué des points et a eu une première titularisation intéressante face à l’Allemagne dimanche (2-0).

L’OL devrait récupérer James McAtee ou Claudio Echeverri

Forcément, avec ce nouveau statut, le Gone a suscité de nombreuses convoitises. Malgré un regard avisé de Liverpool ces dernières semaines, la seule équipe qui a véritablement avancé ses pions aura été Manchester City. Pour pallier le départ de Kevin de Bruyne, les dirigeants mancuniens ont très vite ciblé Rayan Cherki comme étant un remplaçant idéal. Les négociations ont alors démarré depuis plusieurs jours. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité, ces tractations ont été clôturées ce lundi et un accord a été trouvé entre l’OL et Manchester City pour un chèque qui avoisine les 40 millions d’euros et qui s’accompagne de bonus et d’un pourcentage à la revente. Un chiffre qui fait forcément les affaires des dirigeants rhodaniens qui avaient promis de vendre leur crack contre 22,5 millions d’euros l’hiver dernier. C’est d’ailleurs le montant de la première offre formulée par les Skyblues, il y a quelques jours.

Une somme repoussée par les dirigeants lyonnais qui ont expliqué que cet accord tacite avec le joueur n’était plus valable depuis l’offre du Borussia Dortmund refusée en février, comme l’explique L’Équipe ce lundi soir. En parallèle, le quotidien explique que, pressé par le temps et avec la farouche volonté d’enregistrer le joueur pour la Coupe du monde des clubs qui débute en fin de semaine, City a rapidement augmenté son offre. L’OL voulait 40 millions d’euros pour sa pépite et ce chiffre devrait permettre aux Rhodaniens d’être plus serein face à la DNCG le 24 juin prochain. Les bonnes relations entre Michael Gerlinger, le directeur du football d’Eagle, et City ont notamment facilité la reprise des discussions, selon nos confrères. De son côté, le club anglais s’est engagé à prêter un joueur à l’OL cet été. Il s’agirait à priori d’un joueur offensif et James McAtee ou Claudio Echeverri semblent être les deux pistes les plus plausibles. De son côté, Rayan Cherki va parapher son contrat jusqu’en 2030 avec City ce mardi et il s’est même envolé vers le nord de l’Angleterre ce lundi.