Ligue des Champions : l’état de santé du Bayern Munich préoccupe avant Madrid

Le Bayern Munich a du souci à se faire. Quelques jours après avoir été tenu en échec sur sa pelouse face au Real Madrid à l’occasion de sa demi-finale aller de Ligue des Champions (2-2), le champion d’Allemagne 2023 devait gérer ce week-end un déplacement périlleux sur la pelouse de Stuttgart, en embuscade pour la deuxième place. Si de l’autre côté des Pyrénées, les futurs adversaires des Bavarois ont fait forte impression en corrigeant Cadix avec en prime un titre de Champion d’Espagne obtenu grâce à la défaite du Barça devant Girona dans le même temps, les hommes de Thomas Tuchel ont connu une fortune bien diverse dans le Bade-Wurtemberg. Avec un effectif remanié en prévision du déplacement à Madrid dans quatre jours, le Rekordmeister a chuté au MHP Arena de Stuttgart (3-1) dans le cadre de la 32e journée de Bundesliga, mettant un terme à trois succès consécutifs en championnat.

Absents des débats pendant la majorité de la partie, les Bavarois ont subi la loi des Souabes qui ont fait la différence dans les dernières minutes par l’intermédiaire de Woo-Jeong et Silas Wamangituka. Outre cette contre-performance guère rassurante en marge de son rendez-vous européen, le Bayern Munich a accusé une nouvelle fois le coup sur le plan physique. Privés de Sacha Boey, Bouna Sarr, Tarek Buchmann, Matthijs de Ligt et Jamal Musiala (laissé au repos en raison d’une irritation au tendon du genou), les Roten ont perdu deux autres joueurs au cours de la partie. Blessé au pied, Raphaël Guerreiro a dû céder sa place prématurément, remplacé par Leon Goretzka, après le premier quart d’heure. Dans le sillage de l’international portugais, Eric Dier a lui aussi été contraint de quitter ses partenaires, touché à la tête après avoir donné de sa personne pour sauver une frappe à bout pourtant de Serhou Guirassy.

Si l’Anglais demeure une source d’inquiétudes, bien que sa blessure au front semble mineure, il n’y a, en revanche, aucun espoir de voir Raphaël Guerreiro, qui a quitté le stade en béquilles pour rejoindre le bus de l’équipe bavaroise, fouler la pelouse du Santiago Bernabéu. Si Thomas Tuchel ne présageait rien de bon au coup de sifflet final, les examens médicaux réalisés ce dimanche ont confirmé la mauvaise nouvelle. «Le FC Bayern sera privé de Raphaël Guerreiro pour les prochains matchs. Le Portugais a subi une blessure aux ligaments et à la capsule de la cheville lors du match de Bundesliga à Stuttgart (1-3) samedi. C’est le résultat d’un examen effectué par le département médical du FC Bayern,» pouvait-on lire au sein du communiqué officiel du club munichois. Forfait contre le Real Madrid, le Lusitanien vient donc s’ajouter à une infirmerie de plus en plus chargée. Un fait qui n’a pas échappé à Thomas Tuchel. Obligé de s’appuyer sur un Dayot Upamecano encore convalescent suite à une entorse ligamentaire pour pallier la sortie à la mi-temps d’Eric Dier, le technicien allemand a souligné les problèmes physiques récurrents de son écurie cette saison.

«Aujourd’hui, nous faisons plus de calculs lors des réunions médicales qu’autre chose. Les médecins sont assis devant moi et se demandent si les joueurs devraient jouer 60 ou 30 minutes. Nous devrons attendre de voir s’ils seront disponibles à partir de lundi. Voilà la situation. Raphaël Guerreiro est sorti avec des béquilles, ce qui est bien sûr très dur parce qu’il devait jouer quelques minutes pour être prêt pour Madrid. Eric Dier a senti quelque chose dans sa cuisse avant le match, mais ce n’était pas la raison de sa sortie. Nous ne pouvions plus prendre de risques avec lui et donc nous en avons pris un avec Upa (Upamecano ndlr) qui n’était pas censé jouer pendant plus de 30 minutes. C’est malheureusement l’histoire de notre équipe cette saison», regrettait amèrement l’ancien coach du PSG et de Chelsea en conférence de presse. Tandis que Matthijs de Ligt, touché la semaine dernière à Francfort et absent lors de la manche aller face aux Merengues, devrait être fixé sur son sort dans les heures à venir, l’hécatombe qui frappe actuellement les troupes munichoises n’a rien de rassurant au moment où le Bayern s’apprête sans doute à disputer le match le plus important de sa saison.