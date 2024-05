LdC Afrique : l’ES Tunis et Al-Ahly dos à dos pour la finale aller

C’était le rendez-vous du football africain. Du côté de Tunis se jouait la finale aller de la Ligue des Champions Africaine entre l’Espérance de Tunis et Al-Ahly. Une première manche où le spectacle n’était pas spécialement attendu tant les deux équipes se sont illustrés dans la compétition par une défense plus qu’hermétique. Et cela s’est confirmé ce samedi.

Dans un match assez ennuyant, les deux équipes se sont quittés sur match nul (0-0). Pour illustrer le faible niveau de ce match, une statistique est plus que parlante. Il a fallu attendre la 88e minute de jeu pour voir le premier tir cadré du match. C’était du côté d’Al-Ahly. Après ce 0-0, Al-Ahly pourra accrocher le sacre la semaine prochaine à domicile au Caire. Pour rappel, la règle du but à l’extérieur existe toujours sur le continent africain.