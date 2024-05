Loïs Diony chambre l’AS Saint-Étienne après la montée d’Angers en Ligue 1 !

Ancien joueur de l’AS Saint-Étienne dont il reste le transfert le plus élevé de l’histoire du club après sa venue à l’été 2017 pour 10 millions d’euros, Loïs Diony (31 ans) a bien aidé son nouveau club, le SCO Angers à remonter en Ligue 1. Avec 16 buts et 9 offrandes en 36 matches, l’attaquant a été crucial pour les Scoïstes pour arracher la 2e place au grand dam de l’AS Saint-Étienne qui a terminé troisième et devra passer par un match de play-off puis éventuellement des barrages pour rêver de Ligue 1. Chambreur, Loïs Diony s’est fendu d’un sacré message envers les supporters angevins où il a égratigné les Verts.

Célébrant avec ses supporters, cette promotion en Ligue 1, il a poussé la chansonnette : «Angers en Ligue 1 ! Saint-Étienne en Ligue 2 ! Olélé ,Olala mais qu’est-ce qui s’est passé ? On les a chicotés ! Olélé, Olala mais qu’est-ce qui s’est passé ? On les a chicotés ! On entend plus chanter les Stéphanois ! On entend plus chanter les Stéphanois !» Cela risque de moins bien passer du côté du Forez.