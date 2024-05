Red Star : les adieux touchants d’Habib Beye

Le Red Star est, depuis quelques semaines désormais, champion de National et ainsi assuré de jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Une transition vers l’antichambre de l’élite qui se fera sans Habib Beye. En poste depuis trois saisons, le consultant de Canal+ a annoncé son départ du club de Saint-Ouen la semaine dernière. Cité auprès de clubs huppés de Ligue 1, l’ancien défenseur a fait le choix de directement sauter vers une formation de l’élite si cela est possible. En attendant, Beye a fait le bilan de son passage avec le Red Star.

«Je suis arrivé un peu dans l’anonymat malgré ce que je représentais dans les médias. J’avais tout à prouver en tant qu’entraîneur et je pense qu’on a fait un bon bout de chemin avec ces joueurs. Mon staff a fait un travail extraordinaire. Je pense à tous ceux qui sont passés par ce club qui ne sont plus là et qui ne pourront pas savourer ce moment. Ça m’a beaucoup apporté sur le plan humain. J’ai grandi en tant qu’homme, j’ai grandi en tant qu’entraîneur. Aujourd’hui, c’est un petit au revoir. Mais c’est un au revoir sur un trophée et c’est magnifique.»