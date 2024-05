La déclaration cash du Bayern Munich sur Florian Wirtz !

L’eau mouille, le feu brûle et le Bayern Munich gagne la Bundesliga. Voilà trois évidences qui sont enseignées depuis le plus jeune âge et qui ne souffraient d’aucune contradiction lors des 11 dernières années. Mais cette année, les pensionnaires de l’Allianz Arena ont finalement rencontré le Bayer Leverkusen. Un tremblement de terre face auquel même un grand Bayern n’aurait sûrement rien pu faire. En effet, à la surprise générale, le club bavarois a échoué dans sa quête d’un 12e titre consécutif en Bundesliga. En face, le B04 a remporté le premier titre de son histoire en championnat au terme d’une saison juste historique.

La suite après cette publicité

Sous l’égide d’un Xabi Alonso bluffant pour sa première saison sur le banc d’une équipe professionnelle, les coéquipiers de Victor Boniface sont encore invaincus après 46 rencontres lors de l’édition 2023-2024 qui prendra fin dans un peu moins d’un mois. Cette cuvée porte aussi le sceau de plusieurs révélations qui ont enchanté les journées des supporters du Bayer 04. Outre Jérémie Frimpong, Victor Boniface ou encore Nathan Tella, la grosse révélation de cette équipe s’appelle Florian Wirtz. Brillant depuis ses débuts en professionnels en 2020, il s’est élevé ces derniers mois pour devenir le maître à jouer du champion d’Allemagne.

À lire

Ligue des Champions : l’état de santé du Bayern Munich préoccupe avant Madrid

Le Bayern Munich va foncer sur Florian Wirtz

Chouchou de la BayArena, le joueur de 21 ans a également été mis en avant dans un système qui lui sied à merveille. Ainsi, le virtuose du Bayer Leverkusen compile 18 buts et 19 passes décisives en 45 rencontres cette saison. Un bilan vertigineux qui lui a forcément permis de jouer directement un rôle majeur avec la Mannschaft. Buteur lors du rassemblement de mars face à la France, le natif de Pulheim est parti pour être un titulaire inamovible du onze de Julian Nagelsmann lors de l’Euro à domicile. Pour toutes ces raisons, l’avenir semble très radieux pour Florian Wirtz. Et cela n’échappe jamais au Bayern Munich. Connu historiquement pour bâtir son succès autour de joueurs qui ont performé outre-Rhin (Götze, Lewandowski, Hummels), les dirigeants munichois souhaiteraient refaire le coup cet été avec le numéro 10 du B04.

La suite après cette publicité

Mais alors qu’ils ne s’agissaient jusqu’ici que de rumeurs, il semblerait bel et bien que le cador allemand ait coché le nom de l’un de leurs principaux bourreaux. Et à en croire les propos de Max Eberl, directeur sportif du Bayern, au média allemand Die Welt, une offensive estivale n’est clairement pas à éloigner : «lorsqu’un joueur de ce calibre arrive sur le marché, il faut y faire face. Néanmoins, il est possible qu’il décline notre proposition.» Alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2027 et estimé à 110 millions d’euros par Transfermarkt, le Bayern Munich devra forcément casser sa tirelire pour avoir une chance de voir l’international allemand (16 capes, 1 réalisation) rallier la Bavière cet été. Outre cet aspect purement pécuniaire, il ne faut pas minimiser la volonté du joueur. Xabi Alonso ayant fait le choix de rester en poste avec les Werkself, Florian Wirtz pourrait être tenté par une dernière saison avec son club formateur… affaire à suivre.