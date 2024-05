OM : l’annonce de Jonathan Clauss sur son avenir

En forme depuis son retour de blessure il y a deux semaines, Jonathan Clauss ne perd pas de vue l’Euro, l’un des grands objectifs de sa saison comme il l’a réaffirmé à plusieurs reprises ces derniers mois. La suite ? Le latéral de 31 ans la voit plutôt du côté de Marseille, où il reste sous contrat jusqu’en 2025.

Dans un entretien accordé au JDD ce samedi, l’international français a confirmé qu’il y avait de grandes chances de le voir sous le maillot phocéen la saison prochaine. Reste à voir si cet avis sera partagé par sa direction, sous peine de le voir filer gratuitement dans un an : « J’ai encore un an de contrat. A mon avis, il y a de fortes chances qu’on me revoie à Marseille, à moins d’un été mouvementé. Mais ça, c’est encore loin», a-t-il confié.