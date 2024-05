PSG : ça se précise pour le remplaçant de Kylian Mbappé

La saison du PSG n’est pas encore terminée, puisque les Parisiens sont toujours en vie en Ligue des Champions. Mais forcément, en coulisses, les décideurs du club de la capitale préparent déjà la saison prochaine. Un exercice 2024/2025 qui se fera sans Kylian Mbappé, qui prendra la direction de Madrid cet été, une fois son contrat à Paris terminé. Il faut donc lui trouver un remplaçant…

Et vous l’aurez compris, ce n’est pas mince affaire. Depuis des mois déjà, il y a un grand bal de noms, et les dernières rumeurs nous mènent à Luis Diaz, l’ailier colombien de Liverpool, ainsi qu’à Lamine Yamal, la pépite du PSG, même si selon nos informations il n’y a rien de concret avec le joueur catalan. Ce dimanche, c’est en Italie qu’on a de nouvelles informations, concernant un joueur dont le nom est aussi revenu à plusieurs reprises : Victor Osimhen.

De la concurrence dans ce dossier

Effectivement, Gianluca Di Marzio, prestigieux journaliste italien, confirme l’intérêt plus que prononcé du PSG pour les services de la star napolitaine. Il indique que les négociations entre les deux clubs devraient bientôt démarrer pour le joueur qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026. Des discussions qui s’annoncent assez mouvementées, face à un Aurelio De Laurentiis toujours dur en affaires. Il y a quelques semaines, la presse transalpine évoquait même la possibilité d’inclure des joueurs parisiens pour faire baisser le prix de l’opération.

Le journaliste spécialisé dans le mercato rajoute que Chelsea a aussi l’intention de lancer un assaut pour l’ancien du LOSC. Des premiers contacts entre les Blues et les Partenopei ont déjà eu lieu, et les Londoniens tentent de voir si une offre de 80/90 millions d’euros en plus de Romelu Lukaku et un jeune joueur suffira à convaincre Naples. Autant dire qu’Osimhen risque de partir pour très cher, et le PSG devra mettre la main à la poche…