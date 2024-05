Incroyable revirement de situation, Jesus Navas signe un contrat à vie avec le Séville FC !

Il est l’enfant d’un club. Formé au Séville FC, Jesus Navas a passé vingt ans de sa carrière au sein du club andalou. Malgré un passage de quatre ans avec Manchester City, l’international espagnol est retourné au sein de son club préféré dont il porte les couleurs jusqu’aujourd’hui. Âgé de 38 ans, le latéral droit polyvalent avait annoncé son départ de la formation ibérique à l’issue de la saison il y a deux jours. Finalement, ce samedi nous a réservé une volte-face inattendue dans ce dossier. En effet, Navas a finalement prolongé à vie avec le Séville FC. Alors qu’il continuera de jouer jusqu’au 31 décembre, il pourra, par la suite, prendre le poste qu’il veut dans l’organigramme du club. Durant cette période où il sera encore sur les terrains, l’ancien ailier droit ne touchera aucun salaire et tout l’argent de son bail sera reversé à une association.

Sur les réseaux sociaux, Jesus Navas a fait part de son immense émotion suite à cette superbe annonce : «je n’ai pas hésité une seconde à répondre par l’affirmative à la proposition faite par le président de mon Séville FC. Oui, je veux prendre ma retraite à Nervion. Je veux continuer à jouer pour mon Séville. J’accepte volontiers de rester lié à l’entité qui me tient amoureux. Mon souhait, et je l’ai transmis au président, est de continuer à jouer jusqu’en décembre dans une transition pour aider l’équipe. Ce sera à cette date que je déciderai de raccrocher mes chaussures avec le maillot que j’ai toujours rêvé de porter, habillé en joueur de Séville. Encore une chose, ces prochains mois, mes derniers en tant que footballeur professionnel, je ne serais pas payé. Le salaire convenu avec le président sera reversé à une Fondation. C’est ma décision et c’est ainsi que je l’ai communiquée au club. Je veux que les fans connaissent tous les détails et que la transparence nous guide. Nous vivons des moments difficiles en tant que Sévillistes et par conséquent, il est temps d’être unis et de pouvoir continuer à marcher pour réaliser ce que nous voulons tous : une Séville grande, forte et heureuse, qui nous rend tous heureux, les Sévillistes.»