France (F) - Colombie (F) : les compositions sont tombées !

Au tour des Bleues d’entrer dans ces JO 2024 ! Après l’entame réussie des hommes de Thierry Henry hier soir au Vélodrome (3-0 contre les USA), les joueuses d’Hervé Renard débutent leur tournoi ce soir face à la Colombie à 21h, au Groupama Stadium de Lyon. Les Bleues, qui ont préparé ces JO en se qualifiant pour l’Euro 2025, restent sur un revers contre l’Irlande en faisant largement tourner (1-3), après un succès face à la Suède (2-1). Les Colombiennes ont enchaîné défaite contre l’Equateur (1-2) et nul face au Japon pour leurs deux derniers matches de préparation.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, Hervé Renard retrouve l’équipe qui avait battu la Suède à l’exception de De Almeida, remplacée par Lakrar côté gauche. Katoto est en pointe, épaulée par Cascarino et Diani. Geyoro, Toletti et Dali forment le milieu, devant la charnière Renard-Mbock. Karchaoui animera le côté droit, Peyraud-Magnin protégeant le but. Suivez ce match en direct commenté sur Foot Mercato !

Compositions

France : Peyraud-Magnin - Karchaoui, Renard (cap.), Mbock, Lakrar - Geyoro, Toletti, Dali - Cascarino, Katoto, Diani

La suite après cette publicité

Colombie : Tapia - C. Arias, Carabali, D. Arias, Vanegas - Restrepo, Montoya (cap.), Santos - Ramirez, Usme, Caicedo