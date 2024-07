OM, Nice : les détails du transfert de Jonathan Clauss

Jonathan Clauss est en passe de quitter l’OM. Comme nous vous le révélions dernièrement, le latéral français de 31 ans, qui a passé sa visite médicale, s’apprête à rejoindre l’OGC Nice, où il retrouvera Franck Haise, son mentor au RC Lens (2020-2022). Ce jeudi soir, L’Equipe précise d’ailleurs les détails de l’opération.

Dans cette optique, Clauss va donc s’engager pour deux saisons, plus une en option. Le montant du transfert est lui de 5M€, plus des bonus pouvant atteindre au total un million d’euros, avec des paliers selon les performances du joueur et une qualification européenne. Pour rappel, l’international français avait été recruté par l’OM contre 7,5M€ de base fixe, plus deux de bonus (certains atteints, d’autres non).