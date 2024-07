Everton en passe de s’offrir une ancienne cible de l’OL

Lors de son arrivée à Naples en provenance de l’Eintracht Francfort à l’été 2023, Jesper Lindstrøm nourrissait de grandes ambitions pour la suite de sa carrière. Mais force est de constater que la mayonnaise n’a pas pris en Campanie dans la mesure où l’international danois (16 sélections, 1 but) a incarné une grande déception tout au long de la saison. Éprouvant des difficultés à se frayer un chemin dans le onze de départ napolitain, l’ailier de 24 ans était déjà proche d’un départ l’hiver dernier et a d’ailleurs été annoncé dans le viseur de l’Olympique Lyonnais.

Finalement, l’ancien joueur de Francfort a terminé la saison en Italie et se retrouve poussé vers la sortie par le club transalpin. Selon The Athletic, le natif de Taastrup aurait trouvé un point de chute puisqu’Everton est en passe de boucler son transfert. Les discussions entre le club anglais et son homologue italien ont progressé et les deux parties sont proches d’un accord portant sur un prêt avec option d’achat. Si tout se passe comme escompté, le tabloïd britannique précise que Jesper Lindstrøm se rendra sur les bords de la Mersey cette semaine pour passer sa visite médicale.