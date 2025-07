L’AC Milan prêt à casser sa tirelire pour une pépite du Club Bruges

S’il y a bien un secteur de jeu dans lequel l’AC Milan frappe juste ces dernières années, c’est bien le milieu de terrain. Sandro Tonali, puis Tijjani Reijnders, et désormais les arrivées déjà presque bouclées de Luka Modric et Samuele Ricci cet été. Malgré ces deux recrues de prestige, le club lombard ne compte visiblement pas en rester là.

L’équipe dirigée par Massimiliano Allegri souhaite également s’offrir les services d’une pépite du Club Bruges : le milieu de terrain Ardon Jashari. Selon Sky Italie, après une première offre jugée trop courte, l’AC Milan a décidé d’émettre une nouvelle proposition de plus de 32 millions d’euros fixes plus des bonus, autrement dit un montant total autour de 35 millions. Plus qu’à savoir si le Club Bruges jugera cette nouvelle offre suffisante.