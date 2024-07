FC Barcelone : Joan Laporta annonce de grandes nouvelles à venir !

Cet été encore le FC Barcelone se montre ambitieux malgré sa situation économique difficile. Le club catalan cible deux champions d’Europe espagnols : Nico Williams et Dani Olmo. Concernant le joueur de l’Athletic, la donne est simple : il possède une clause libératoire de 58 M€. Pour ce qui est de l’attaquant du RB Leipzig, si sa clause libératoire de 60 M€ a expiré, il se murmure que le club allemand est disposé à négocier un transfert sur les bases du même montant.

Confronté à de sérieuses difficultés économiques depuis quelques années, le FC Barcelone est-il réellement en position de réaliser ce double coup très coûteux ? À première vue, la réponse est négative puisque les Blaugranas n’arrivent pas encore à payer la clause libératoire de Nico Williams. Cependant, en marge de la présentation officielle d’Hansi Flick, le président Joan Laporta assure que le Barça va bientôt annoncer d’excellentes nouvelles financières et que son club aura les moyens de ses ambitions sur le marché des transferts.

Le Barça va mieux

« La situation financière est bien meilleure qu’elle ne l’était, le processus a consisté à sauver le club puis à le redresser, et nous sommes sur la voie de la normalité. Aujourd’hui, nous pouvons faire face à des recrutements de l’ampleur dont vous parlez parce que nous avons fait le travail. Grâce à la compréhension et à la patience des socios, nous avons pu travailler et nous pouvons dire que nous sommes en mesure de réaliser toutes les opérations que nous pensons devoir faire. Deco et son équipe travaillent sur cet aspect afin que, si nécessaire, nous puissions améliorer l’équipe. Dans ce sens, nous annoncerons bientôt les nouvelles économiques que nous croyons pertinentes pour cette situation que nous avons atteinte avec beaucoup de travail et d’efforts », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« Nous avons une série d’investisseurs qui ont été régularisés. Les investissements seront réalisés et la valorisation de cette entreprise sera maintenue. Nous suivrons les critères de LaLiga et travaillons mains dans la main. Avec Nike, nous sommes en train de négocier pour améliorer la position du Barça, nous sommes satisfaits du déroulement de ces négociations et je pense que nous aurons des nouvelles à moyen terme. Quant aux autres relations sportives, elles sont étudiées par la direction du football. Ce que nous ne ferons pas, ce sont des opérations qui déstabilisent la structure sportive que nous avons. Nous serons très stricts. » Le message est passé.