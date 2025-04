BL : Dortmund cartonne Fribourg, Leipzig se relance face à Hoffenheim, Leverkusen miraculé

Suite de la 28e journée de Bundesliga. Le Borussia Dortmund a signé une victoire importante contre Fribourg (2-0). Karim Adeyemi a d’abord ouvert le score à la 34e minute (0-1), sur une belle action collective, permettant à Dortmund de prendre l’avantage avant la pause. En seconde période, Chukwuemeka a doublé la mise à la 51e minute (0-2). Guirassy (0-3, 68e) et Gittens (79e, 0-4) sont venus alourdir le score. Cette victoire, 4 buts à 1, permet à Dortmund de se relancer en championnat après une défaite décevante 2-0 lors de la journée précédente. Le club de la Rhur est 8e.

De son côté, Leipzig, qui traverse une saison difficile, a signé une victoire précieuse contre Hoffenheim. Après avoir été mené au score suite à l’ouverture de Bischof à la 11e minute (0-1), Leipzig a réagi avec détermination. Benjamin Sesko a égalisé à la 25e (1-1), avant que Joscha Baku n’inverse la tendance à la 43e (2-1) et que Poulsen ne fasse le break (84e, 3-1). Cette remontée permet à Leipzig de reprendre confiance et de consolider ses espoirs en championnat. Le club remonte ainsi à la 5e place, tandis qu’Hoffenheim reste 14e. Enfin, dans les autres rencontres de 15h30 en Allemagne, Leverkusen s’est imposé face à Heidenheim (1-0) et Stuttgart a cartonné Bochum 4 buts à 0.

Les résultats du multiplex

Heidenheim 0 – 1 Leverkusen : Buendia (90e+1)

Leipzig 3 – 1 Hoffenheim : Sesko (25e), Baku (43e), / Bischof (11e)

Mayence 1 – 1 Kiel : Weiper (75e) / Bernhardsson (34e)

Fribourg 1 – 4 Dortmund : Eggestein (88e) / Adeyemi (34e), Chukwuemeka (52e), Guirassy (68e), Gittens (79e)

Bochum 0 – 4 Stuttgart : Chabot (8e), Demirović (11e, 48e, 86e),