PSG : Gianluigi Donnarumma se confie sur son retour en forme

Critiqué ces derniers mois, notamment après sa prestation en huitièmes de finale aller de Ligue des Champions contre Liverpool, Gianluigi Donnarumma a fait taire ses détracteurs pour le match retour, en étant décisif durant toute la partie, mais surtout lors de la séance de tirs au but décisive. Au micro de BeIN Sports, le portier parisien est revenu sur la qualification.

«On va là-bas, on va gagner. Dans la tête, tout le monde, et pas seulement moi, avait une très grande confiance. Je pense que la mentalité a fait la différence au match retour. Je donne tout pour gagner la C1, j’espère qu’un jour, on va la gagner», a-t-il assuré, alors qu’il pourrait remporter son quatrième titre de Champion de France, contre Angers, cet après-midi.