PSG : le message conquérant de Bradley Barcola

Une démonstration parisienne ce dimanche du côté d’Atlanta. Opposé à l’Inter Miami, le club parisien a écrasé son adversaire en s’imposant 4-0. Une rencontre durant laquelle Bradley Barcola a brillé. L’ailier français s’est illustré avec notamment une offrande pour son compère Achraf Hakimi. Après la rencontre, l’ancien Lyonnais a eu un message positif au micro de DAZN.

«Cela s’est bien passé, on a bien commencé le match, on a marqué rapidement et ça s’est bien passé. Je suis content de mon match, j’aurais aimé marquer, mais je suis content, de reprendre du rythme. Cela faisait longtemps que je n’avais pas joué un match entier et on a gagné, je suis content. On avait un peu de fatigue, on s’est reposé, on était bien frais, quand on est en forme comme ça personne ne peut nous arrêter», a-t-il déclaré.

