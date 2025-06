Mondial des Clubs : le PSG a déjà touché près de 50 M€ !

Premier de sa poule et qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des Clubs, le Paris Saint-Germain n’a pas fait de détails face à l’Inter Miami. L’écurie de Lionel Messi a été étrillée 4 buts à 0. En quarts de finale, le club de la capitale défiera le Bayern Munich. Mais avant ça, Paris est déjà assuré de toucher une belle somme d’argent. Depuis le début du tournoi, le champion d’Europe en titre a touché environ 50 M€ selon L’Équipe.

Le journal nous explique que les Rouge et Bleu ont perçu environ 26,7 M€ pour leur participation à l’événement. Viennent ensuite les gains liés aux performances. Après avoir perçu 3,4 M€ grâce à ses succès face à l’Atlético et Seattle et 6,4 M€ pour sa qualification en huitièmes de finale, le PSG va toucher 11,2 M€ supplémentaires pour avoir atteint les quarts de finale. Soit un total de 47,7 M€. Et si les Franciliens battent le Bayern Munich, c’est un chèque de 17,9 M€ qui viendra s’ajouter aux gains parisiens.

