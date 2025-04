PSG - Angers : les compositions officielles

Jour de sacre pour Paris ? A l’occasion de la 28e journée de Ligue 1, le PSG reçoit Angers (coup d’envoi 17h00, un match à suivre sur FM). La donne est simple pour les hommes de Luis Enrique, ils ne doivent pas perdre et ils seront sacrés champions pour la 13e fois. Pour rappel, Paris est toujours invaincu sur la scène nationale et accueille des Angevins, 14es avec seulement trois points d’avance sur le barragiste Le Havre, qui restent sur quatre défaites d’affilée en L1.

Pour ce match, à quatre jours du quart de finale de Ligue des champions face à Aston Villa, Luis Enrique peut compter sur quasi tout son effectif, seul Lee est absent, et fait tourner. Donnarumma reprend sa place dans le but. Suspendu mercredi face à Villa, Marquinhos débute tout de même, au profit de Beraldo, avec Pacho et Lucas Hernandez à gauche. Nuno Mendes est sur le banc comme Joao Neves puisque Zaïre-Emery va épauler Vitinha et Ruiz au milieu. Devant, Dembélé et Barcola sont remplaçants puisque Doué et Kvaratshkelia sont alignés avec Ramos. En face, Alexandre Dujeux doit composer sans Houtondji, Belkebla, Capelle ou encore Chérif et opte pour un 5-3-2 avec notamment Raolisoa et Ekomié en pistons. Au milieu, Abdelli fait son retour après sa suspension face à Rennes et accompagne Belkhdim et Aholou. Devant, Lepaul est titulaire avec El-Melali.

Les compositions officielles :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Doué, Ramos, Kvaratshkelia.

Angers : Fofana - Raolisoa, Bamba, Lefort, Hanin, Ekomié - Abdelli, Belkhdim, Aholou - Lepaul, El-Melali.

