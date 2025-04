Wojciech Szczesny déclare sa flamme au FC Barcelone

Arrivé comme solution d’urgence après la grave blessure de Marc-André ter Stegen, Wojciech Szczesny est devenu bien plus qu’un remplaçant : le gardien polonais incarne aujourd’hui la solidité défensive de l’équipe de Hansi Flick, toujours invaincue en 2025. Après la qualification contre l’Atlético de Madrid en Coupe du Roi, l’ancien portier de la Juventus a accordé une interview à TVP Sports, dans laquelle il a reconnu que le Barça était la plus belle équipe dans laquelle il a joué : « oui, sans aucun doute. Je ne peux pas nier que c’est aussi l’équipe la plus efficace. Le match d’hier était mon 19e sans défaite… »

Le dernier rempart de 34 ans a également tenu à lancer un clin d’œil à la prochaine génération polonaise. Interrogé sur ce qu’il dirait à un jeune joueur de son pays qui rêverait d’évoluer chez les Blaugranas, il a répondu sans détour : « jouer au Barça est très intéressant. Je le recommande à tous les futurs joueurs polonais. Travaillez dur, peut-être qu’un jour vous aurez une opportunité comme celle-ci. » Un message qui devrait inspirer bon nombre de jeunes.