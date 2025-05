FC Barcelone : Hansi Flick sait comment remplacer Jules Koundé

La blessure de Jules Koundé rebat les cartes en défense au FC Barcelone, et Hansi Flick a déjà tranché. Selon Sport, c’est Eric Garcia qui occupera le flanc droit en l’absence du Français, un poste qu’il a commencé à apprivoiser à Gérone et qu’il a confirmé savoir gérer lors de la victoire spectaculaire à Benfica (4-5), en phase de groupes de Ligue des champions, se permettant d’inscrire un but.

Revenu dans les plans de Flick après un début de saison difficile, l’Espagnol est désormais considéré comme un joueur polyvalent et fiable par son entraîneur, qui lui fait davantage confiance qu’à Héctor Fort. Son entente avec Pau Cubarsí, développée en sélection olympique, est un atout supplémentaire. Il faudra se montrer solide pour le défenseur formé à la Masia, puisque les Blaugrana affronteront l’Inter Milan et le Real Madrid en l’espace de quelques jours.