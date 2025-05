FC Barcelone : la pépite malienne Ibrahim Diarra cartonne déjà

Souvenez-vous, il y a quasiment deux ans, nous vous révélions que le FC Barcelone était en passe de réaliser un très gros coup en chipant la pépite malienne Ibrahim Diarra. Âgé de seulement 16 ans à l’époque, il avait roulé sur le Mondial U17 avec le Mali. Capitaine des Aiglonnets, il avait largement contribué à 3e place de son équipe. Il avait terminé, de loin, joueur le plus décisif avec 5 buts et 4 passes décisives en 7 petites rencontres. De quoi taper dans l’œil du FC Barcelone à l’époque qui l’avait observé de nombreuses fois.

La suite après cette publicité

Formé du côté de l’Africa Foot Academy au Mali, l’ailier avait même reçu la visite d’une délégation barcelonaise composée des responsables scouts du club catalan. Surnommé Kàka au pays pour son style de jeu explosif et sa capacité à éliminer ses adversaires, Ibrahim Diarra avait trouvé un accord pour rejoindre les Blaugranas à sa majorité en décembre 2024 contre 2,5 millions d’euros. Une fortune pour l’académie malienne. Le plan était ensuite de l’intégrer d’abord à l’équipe réserve avant de le faire monter petit à petit avec l’équipe première du Barça. Il y a quelques semaines, il a donc débarqué en Espagne.

Bluffant lors de la finale de la Youth League

Arrivé sur la pointe des pieds, il n’a pas tardé à montrer pourquoi il est considéré comme l’un des plus gros cracks de sa génération et pourquoi il avait été convoqué avec la sélection A du Mali à seulement 15 ans. En quelques semaines, il s’est imposé dans le onze titulaire de l’équipe réserve entraînée par Juliano Belletti, ancien joueur du club et considéré comme un entraîneur avec un énorme potentiel. Il a ainsi pu montrer son talent en Youth League. Remplaçant lors de ses débuts, il n’a eu besoin que de 20 minutes en 8e de finale et quarts de finale pour convaincre son coach de débuter en attaque.

La suite après cette publicité

Et il a très bien rendu la confiance accordée. Lors de la finale remportée par son équipe, il a planté un doublé et délivré une passe décisive. Une performance XXL qui lui a logiquement permis d’être élu homme du match. Sous les yeux de nombreux recruteurs, Ibrahim Diarra a montré toute l’étendue de son talent après avoir ouvert son compteur avec la Juvenil A un peu plus tôt dans le mois. « Il a la capacité d’être un électron libre sans jamais sortir du cadre collectif. C’est ce qui fait les grands », expliquait Belletti à son sujet. Excellent dribbleur, rapide et surtout très juste dans les derniers mètres, le jeune malien est un petit phénomène qui pourrait rapidement montrer sa tête en équipe A…