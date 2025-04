PL : Brighton chute à Palace, Wolverhampton enfonce Ipswich, West Ham accroché

Après le match nul (1-1) concédé par Arsenal sur la pelouse d’Everton, la 31e journée de Premier League se poursuivait, ce samedi, avec trois affiches programmées à 16 heures. Au Selhurst Park, Crystal Palace (12e) accueillait Brighton (8e) et les Eagles ont empoché les trois points (2-1) grâce à deux réalisations signées Mateta (3e) et Muñoz (55e). Welbeck avait pourtant égalisé (31e). Dans les autres rencontres du jour, Ipswich a chuté face à Wolverhampton (1-2) et se rapproche plus que jamais de la deuxième division anglaise.

Enfin, West Ham et Bournemouth n’ont pu faire mieux que match nul (2-2). Si Evanilson avait ouvert le score (38e), Füllkrug (61e) et Bowen (68e) ont finalement donné l’avantage aux Hammers avant qu’Evanilson ne s’offre un doublé (79e) pour offrir un point aux siens. Au classement, Palace remonte au 11e rang. West Ham est 15e. Ipswich reste 18e et compte toujours 9 longueurs de retard sur les Wolves.

Tous les résultats de 16 heures

Crystal Palace 2-1 Brighton : Mateta (3e) et Muñoz (55e) / Welbeck (31e)

Ipswich 1-2 Wolverhampton : Delap (16e) / Sarabia (72e)

West Ham 2-2 Bournemouth : Füllkrug (61e) et Bowen (68e) / Evanilson (38e, 79e)