L’affaire Dani Olmo fait jaser en Espagne

Le Conseil Supérieur des Sports (CSD) a tranché en faveur du FC Barcelone dans le dossier des licences de Dani Olmo et Pau Víctor, estimant que la Commission RFEF-Liga n’avait pas compétence pour juger de la validité du contrôle économique appliqué par la Liga. Cette décision, officialisée dans un document de 34 pages, conforte la position du Barça, qui conserve donc ses deux joueurs. Sport affirme que la Liga, de son côté, a contesté fermement la résolution en la qualifiant de « non conforme au droit » et a annoncé qu’elle porterait l’affaire devant la justice ordinaire. Malgré cela, les autres clubs, y compris ceux les plus critiques lors de la première mesure provisoire en janvier, sont restés silencieux. L’Atlético de Madrid, par exemple, n’a cette fois pas publié de communiqué, malgré ses déclarations du début d’année affirmant que la décision initiale du CSD « mettait en danger le système actuel ».

La suite après cette publicité

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) n’a pas pris position non plus. Son président, Rafael Louzán, se trouvait à Belgrade pour son élection au Comité Exécutif de l’UEFA, et n’a pas réagi publiquement à la décision du CSD ni aux intentions de LaLiga. Contactée par la presse, l’équipe de communication de la RFEF n’a pas confirmé si une déclaration officielle serait faite prochainement. Cette absence de réaction collective laisse planer un certain flou, alors que la tension monte entre institutions et que la résolution du CSD pourrait créer un précédent juridique.